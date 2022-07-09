Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого будет много светлых, счастливых дней! Да примет Аллах все жертвоприношения, совершенные в эти благословенные праздничные дни!"