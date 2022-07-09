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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Внутренняя политика
9 июля 2022 г. 10:22
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого будет много светлых, счастливых дней! Да примет Аллах все жертвоприношения, совершенные в эти благословенные праздничные дни!"

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını təbrik edib

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