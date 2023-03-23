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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан.
Внутренняя политика
23 марта 2023 г. 10:32
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан.

Report представляет текст публикации:

"От всей души поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала священного месяца Рамазан!

Пусть благословенный месяц Рамазан наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг изобилие, каждой семье – здравие, радость, счастье и благополучие! Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".

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Версия на английском языке First Vice-President Mehriban Aliyeva makes post on month of Ramadan
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Ramazan ayının başlanması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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