Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан.
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"От всей души поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала священного месяца Рамазан!
Пусть благословенный месяц Рамазан наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг изобилие, каждой семье – здравие, радость, счастье и благополучие! Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".