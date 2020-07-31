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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Гурбан-байрамы

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Гурбан-байрамы Поздравление опубликовано на странице первого вице-президента в "Инстаграм"
Внутренняя политика
31 июля 2020 г. 09:22
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Гурбан-байрамы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Гурбан-байрамы:

Как передает Report, в поздравлении первого вице-президента, опубликованном на странице в "Инстаграм" говорится:

"Дорогие соотечественники!

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного Гурбан-байрамы!

В эти светлые праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми молитвами и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего!".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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