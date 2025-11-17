Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрождения

    Внутренняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 09:02
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрождения

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в Instagram публикацией по случаю 17 ноября - Дня национального возрождения.

    Report представляет публикацию:

    Мехрибан Алиева публикация
    Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib
    Mehriban Aliyeva shares post on occasion of National Revival Day

    Последние новости

    09:32

    Председателем WTDC-25 избран Саммеддин Асадов

    ИКТ
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2025)

    Финансы
    09:10

    В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    09:05

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения

    Внутренняя политика
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2025)

    Финансы
    09:02

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрождения

    Внутренняя политика
    08:56

    В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком "КамАЗ", есть пострадавшие

    Происшествия
    08:46

    В Сумгайыте за день сгорели два автомобиля

    Происшествия
    08:25

    В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки

    Инфраструктура
    Лента новостей