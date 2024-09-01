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Мехрибан Алиева поделилась публикацией о голосовании на выборах в Милли Меджлис

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о голосовании на выборах в Милли Меджлис Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о своем участии в внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 14:39
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о голосовании на выборах в Милли Меджлис

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о голосовании на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.

Как передает Report, в публикации говорится:

"1 сентября проходят внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку, расположенном в средней школе номер 6".

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Версия на английском языке Azerbaijan's First Vice President Mehriban Aliyeva makes post on voting in elections
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva seçkilərdə səs verməsi ilə bağlı paylaşım edib

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