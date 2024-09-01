Мехрибан Алиева поделилась публикацией о голосовании на выборах в Милли Меджлис

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о голосовании на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.
Как передает Report, в публикации говорится:
"1 сентября проходят внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку, расположенном в средней школе номер 6".