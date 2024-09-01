Мехрибан Алиева поделилась публикацией о голосовании на выборах в Милли Меджлис

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о голосовании на выборах в Милли Меджлис

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о своем участии в внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке Azerbaijan's First Vice President Mehriban Aliyeva makes post on voting in elections