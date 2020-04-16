Мехрибан Алиева поблагодарила участников акции по сдаче крови

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева https://report.az/storage/news/d525a4f4518de7319e2fcacd2ab4632c/5a8d501c-6bdd-4693-9267-fbb2e7f48c9a_292.jpg

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поблагодарила граждан за поддержку акции по добровольной сдаче крови.

Как сообщает Report, в тексте говорится:

"Одним из лучших качеств азербайджанского народа является то, что мы, проявляя единство и солидарность, всегда готовы помочь друг другу и вместе преодолеть трудности и испытания. Поддержка многочисленными гражданами акции по добровольной сдаче крови, начатой Фондом Гейдара Алиева в целях помощи людям, страдающим наследственными заболеваниями крови, в особенности талассемией, в очередной раз продемонстрировала это. Выражаю искреннюю благодарность каждому, кто примкнул к этой благородной инициативе. Желаю всем крепкого здоровья! Пусть множатся добрые дела! Да хранит вас Всевышний!"

Список организаций, присоединившихся к акции по добровольной сдаче крови:

1. Компания AS Qrup Investment

2. Федерация спортивных журналистов Азербайджана

3. Координационный центр волонтеров Азербайджана

4. Государственный комитет Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

5. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

6. Агдашское, Гёйчайское, Мингячевирское отделения Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

7. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

8. Южный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

9. Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики

10. Министерство культуры Азербайджанской Республики

11. Милли Меджлис Азербайджанской Республики

12. ОАО "Азерэнержи"

13. ОАО "Азеришыг"

14. ОАО "Азеркосмос"

15. ЗАО AzərGold

16. Исполнительная власть города Баку

17. Бакинское транспортное агентство

18. City Hospital

19. Ege Hospital

20. Государственное морское агентство

21. Фонд Гейдара Алиева

22. Центр Гейдара Алиева

23. Сеть магазинов Kontakt Home

24. Медицинский центр Sağlam Ailə

25. Сеть супермаркетов Rahat

26. Referans Medical Group

27. Детская музыкальная школа №2 города Шеки.