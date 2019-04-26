Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с работами, проводимыми в историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с работами, проводимыми в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с работами, проводимыми в историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" - ОБНОВЛЯЕТСЯМехрибан Алиева ознакомилась с работами, проводимыми в "Ичеришехер"
https://report.az/storage/news/f0d4f65badc30de9307675cc13315cf6/b9fb4b50-24be-424a-accb-94459d0e672c_292.jpg
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