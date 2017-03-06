Депутатские полномочия Мехрибан Алиевой прекращены - ОБНОВЛЕНО

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***16:07

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Прекращены депутатские полномочия первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как передает Report, сегодня в ходе заседания Центральной избирательной комиссии был вынесен на обсуждение вопрос приостановления полномочий депутата V созыва Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов сказал, что Мехрибан Алиева избрана на должность первого вице-президента Азербайджана: "Поздравляю ее с назначением на эту должность. Она трижды последовательно избиралась депутатом парламента. Мехрибан Алиева на высоком уровне выполнила все возложенные на нее работы, была одним из самых активных депутатов азербайджанского парламента. Мехрибан ханум Алиева является самым близким соратником президента Ильхама Алиева".

На заседании приняли решение касательно прекращения депутатских полномочий М.Алиевой.

Отметим, что на прошедших в 2015 году парламентских выборах в Милли Меджлис V созыва Мехрибан Алиева была избрана депутатом из 14-го Хазарского избирательного округа. 21 февраля этого года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева М.Алиева была назначена первым вице-президентом.

Напомним, что согласно 4-й части ст. 89 Конституции Азербайджана, в случае назначения члена Милли Меджлиса на должность в госорганах, он должен подать в отставку с членства парламента. Для этого данное лицо должно обратиться в ЦИК. Центризбирком должен рассмотреть обращение в течение двух месяцев и принять решение по поводу прекращения депутатских полномочий парламентария.