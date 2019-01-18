Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена почетной медалью "Узеир Гаджибейли", учрежденной Союзом композиторов Азербайджана.

Как сообщает Report, за бесценный вклад, внесённый в сохранение и доведение до грядущих поколений богатого наследия гениального композитора, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры, основоположника современного азербайджанского музыкального искусства, выдающегося ученого-музыковеда, публициста, драматурга, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибейли, Союз композиторов Азербайджана решил вручить Мехрибан Алиевой первый экземпляр почетной медали.

Отметим, что по инициативе и под руководством первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2005 году по случаю 120-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли прошел первый мугамный конкурс. В 2008 году увидел свет проект "Мир Узеира", посвященный жизни и творчеству гениального композитора. В это издание вошли книги "Летопись жизни", "Энциклопедия Узеира Гаджибейли", "Художественные и публицистические произведения", клавиры, либретто и CD опер "Лейли и Меджнун", "Кероглу" и музыкальных комедий "Не та, так эта", "Аршин мал алан".

В 2013 году по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева была отреставрирована легенда азербайджанского киноискусства - фильм "Аршин мал алан", снятый в 1945 году в черно-белом формате по мотивам одноименной оперетты гениального композитора Узеира Гаджибейли, подготовлена его цветная версия.