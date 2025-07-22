MEDİA разоблачил очередной фейк: на этот раз от имени министра внутренних дел

MEDİA разоблачил очередной фейк: на этот раз от имени министра внутренних дел

В сети продолжают распространять фейки от имени официальных лиц Азербайджана – на этот раз злоумышленники тиражируют ложные заявления от имени министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова, якобы комментирующего высказывания президента страны.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию медиа Азербайджана (MEDIA), которое выступило с официальным опровержением.

В сообщении ведомства подчеркивается, что подобные информационные вбросы стали частью целенаправленной кампании по дезориентации общественного мнения.

"Рекомендуем получать информацию, выражающую официальную позицию государства, из информационных агентств страны и других профессиональных медиа-субъектов. Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность и бдительность в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на ложных данных и фейковом контенте", - подчеркивается в сообщении MEDIA.

Отметим, за последние два дня это уже третий случай распространения фальшивых заявлений от имени высокопоставленных лиц Азербайджана. Накануне аналогичные фейки распространились от имени помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и вице-премьера Ягуба Эюбова.