Мед и продукты пчеловодства из Кяльбаджара планируют вывести на международные рынки

10:00 Планируется вывод на международные рынки меда и продуктов пчеловодства, производимых в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает западное бюро Report, об этом сообщили в ходе медиатура в магазин "Кяльбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства – Балланд", организованного по следам визита президента в Кяльбаджарский район.

Высказывания президента Ильхама Алиева о кяльбаджарском меде во время его визита в Кяльбаджар в 2021 году создали важный стимул для семей, занимающихся пчеловодством.

В магазине "Кяльбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства – Балланд" представлены не только мед, но и прополис, маточное молочко, цветочная пыльца, воск и другие натуральные продукты.

В будущем эти продукты планируется выводить на международные рынки под брендом «Made in Azerbaijan.и создать платформу онлайн-продаж. Магазин является не только торговой точкой, но и выполняет функцию платформы для продвижения кяльбаджарского меда, брендирования продуктов пчеловодства и развития этой отрасли.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 21 августа принял участие в открытии магазина "Кяльбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства – Балланд".