    МЧС провело пожарные учения в Габалинском аэропорту

    Внутренняя политика
    • 29 ноября, 2025
    • 13:39
    МЧС провело пожарные учения в Габалинском аэропорту

    В Габалинском международном аэропорту прошли пожарно-тактические учения на тему "Тушение пожаров и организация эвакуации на объектах особой важности с массовым пребыванием людей".

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, учения были организованы Государственной службой противопожарной охраны МЧС.

    Мероприятие было направлено на повышение эффективности мер пожарной безопасности в аэропорту, совершенствование оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также укрепление взаимодействия и координации между воздушной гаванью и МЧС при проведении пожарно-спасательных операций.

    В учениях приняли участие силы и средства Габалинской и Агдашской районных частей противопожарной охраны. Подразделения, оперативно прибывшие на место условного возгорания, совместно с работниками аэропорта провели эвакуацию персонала из "опасной зоны", оперативную разведку и "тушение пожара".

    По итогам учений были проанализированы результаты и даны соответствующие поручения.

