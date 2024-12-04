МЧС провел командно-штабные учения в Нахчыване

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело командно-штабные учения в Нахчыване.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело командно-штабные учения в Нахчыване.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Министерство по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики провело командно-штабные учения на тему "Организация управления аппаратом и структурными подразделениями министерства при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".

Цель учений - оценка возможностей и готовности сил и средств к реагированию на масштабные чрезвычайные ситуации, совершенствование взаимодействия и управления, предотвращение чрезвычайных ситуаций и организация эвакуации людей.

К командно-штабным учениям были привлечены силы и средства структур министерства.