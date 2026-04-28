МЧС проведет ремонтно-восстановительные работы в шести районах Азербайджана

МЧС Азербайджана проведет масштабные ремонтно-восстановительные и строительные работы в шести районах страны, пострадавших от ливней и паводков.

Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

Согласно документу, ведомство проведет работы в Хачмазском, Гусарском, Шабранском, Сиязанском, Губинском и Хызинском районах страны.