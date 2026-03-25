МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Report, в связи с этим в МЧС призвали население соблюдать соответствующие правила безопасности.

Для защиты от селевых потоков и наводнений, вызванных интенсивными дождями, рекомендуется держаться подальше от опасных участков (русел рек, пойм, низменностей) и в случае угрозы немедленно эвакуироваться на возвышенность.

Для защиты от рисков, связанных с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), во время нахождения на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а при нахождении в автомобиле - остановиться, поднять окна и дождаться окончания грозы.

Жителям высокогорных районов рекомендуется избегать лавиноопасных зон.

Напомним, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки и грозы, в некоторых горных реках прогнозируются кратковременные сели. Вследствие усиления умеренного западного ветра и повышения температуры воздуха в высокогорных районах существует вероятность схода лавин.