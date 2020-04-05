МЧС обратилось к гражданам - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам в связи с угрозой коронавируса.

Как передает Report, в обращении говорится:

"В целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева принимаются комплексные меры. В рамках этих мер, как известно, до 20 апреля в стране применяется особый карантинный режим.

Ради здоровья себя, своих близких и всего азербайджанского общества мы призываем всех строго соблюдать карантинный режим, в том числе все требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров".