Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС

    Внутренняя политика
    • 15 ноября, 2026
    • 12:03
    МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело серию просветительских мероприятий в школах, медицинских учреждениях и организациях в различных регионах страны, посвященных правилам поведения при чрезвычайных ситуациях.

    Как сообщили Report в ведомстве, мероприятия были организованы Бакинским, Сумгайытским, Гянджинским, Аранским, Северо-Западным, Карабахским, Южным, Северным и Муганским региональными центрами МЧС.

    В них приняли участие специалисты Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах

    Участникам рассказали о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для Азербайджана природных и техногенных угрозах, правилах поведения при пожарах и землетрясениях, а также мерах безопасности при угрозе применения оружия массового поражения.

    Кроме того, были продемонстрированы способы использования первичных средств пожаротушения.

    Мероприятия прошли в интерактивном формате, участники получили ответы на интересовавшие их вопросы.

    МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС
    МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС
    МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС
    МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС
    МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС
    МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС
    МЧС Азербайджана Просветительское мероприятие
    Фото
    FHN tərəfindən silsilə maarifləndirmə tədbirləri keçirilib
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