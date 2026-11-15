МЧС Азербайджана провело цикл мероприятий по информированию населения о действиях при ЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело серию просветительских мероприятий в школах, медицинских учреждениях и организациях в различных регионах страны, посвященных правилам поведения при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили Report в ведомстве, мероприятия были организованы Бакинским, Сумгайытским, Гянджинским, Аранским, Северо-Западным, Карабахским, Южным, Северным и Муганским региональными центрами МЧС.

В них приняли участие специалисты Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах

Участникам рассказали о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для Азербайджана природных и техногенных угрозах, правилах поведения при пожарах и землетрясениях, а также мерах безопасности при угрозе применения оружия массового поражения.

Кроме того, были продемонстрированы способы использования первичных средств пожаротушения.

Мероприятия прошли в интерактивном формате, участники получили ответы на интересовавшие их вопросы.