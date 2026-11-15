Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Президент Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2026
    • 11:20
    Президент Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидеру Палестины Махмуду Аббасу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Палестина.

    Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Палестиной, основанным на принципах дружбы и взаимного уважения.

    Азербайджан, всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование этой проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку братскому палестинскому народу.

    Пользуясь случаем, также поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя спокойствия и благополучия братского палестинского народа".

    Ильхам Алиев Махмуд Аббас
    Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbası təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates Mahmoud Abbas
    MiniBoss
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