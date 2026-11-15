Канада направит до $392,5 млн в бразильский фонд для защиты тропических лесов

Канада направит до 560 млн канадских долларов (около 392,5 млн долларов США) в течение четырех лет в поддержку возглавляемого Бразилией Фонда вечных тропических лесов (Tropical Forests Forever Facility).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, средства предназначены для защиты тропических лесов, сохранения биоразнообразия и борьбы с изменением климата.

О выделении средств премьер-министр Канады Марк Карни объявил на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита АСЕАН в Маниле.

Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, расширение торговли и сотрудничество в сферах критически важных полезных ископаемых, энергетики и обороны. Карни также поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост президента и отметил его лидерство в вопросах борьбы с изменением климата.

Кроме того, Карни и Лула обсудили реформирование многосторонней системы для более эффективного решения глобальных проблем. Лидеры договорились поддерживать тесные контакты.

Бразилия является крупнейшим торговым партнером Канады в Южной Америке. В прошлом году товарооборот между странами достиг 14,7 млрд долларов. Стороны подтвердили намерение укреплять экономическое и оборонное сотрудничество, в том числе в рамках двустороннего соглашения в сфере обороны.

Фонд вечных тропических лесов, запущенный на климатическом саммите COP30 в Бразилии, нацелен на привлечение до $125 млрд, из которых около $100 млрд планируется получить от частных инвесторов. Канадский взнос должен помочь фонду начать работу и привлечь дополнительные государственные и частные инвестиции.