В Афганистане при обрушении шахты погибли два человека, пострадали шестеро
Другие страны
- 15 ноября, 2026
- 10:42
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Два человека погибли и шестеро получили ранения при обрушении шахты в северной афганской провинции Бадахшан.
Как сообщает Report со ссылкой на Xinhua, сообщил в воскресенье представитель региональной полиции Эхсанулла Камгар.
Отмечается, что несчастный случай произошел, когда группа золотодобытчиков работала на золотом прииске в районе Аргханджхва.
Провинциальные власти доставили по воздуху на вертолете тела погибших и раненых в больницу в Файзабаде, столице провинции, добавил Камгар.
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