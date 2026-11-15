В Афганистане при обрушении шахты погибли два человека, пострадали шестеро

Два человека погибли и шестеро получили ранения при обрушении шахты в северной афганской провинции Бадахшан.

Как сообщает Report со ссылкой на Xinhua, сообщил в воскресенье представитель региональной полиции Эхсанулла Камгар.

Отмечается, что несчастный случай произошел, когда группа золотодобытчиков работала на золотом прииске в районе Аргханджхва.

Провинциальные власти доставили по воздуху на вертолете тела погибших и раненых в больницу в Файзабаде, столице провинции, добавил Камгар.