Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Афганистане при обрушении шахты погибли два человека, пострадали шестеро

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 10:42
    В Афганистане при обрушении шахты погибли два человека, пострадали шестеро

    Два человека погибли и шестеро получили ранения при обрушении шахты в северной афганской провинции Бадахшан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Xinhua, сообщил в воскресенье представитель региональной полиции Эхсанулла Камгар.

    Отмечается, что несчастный случай произошел, когда группа золотодобытчиков работала на золотом прииске в районе Аргханджхва.

    Провинциальные власти доставили по воздуху на вертолете тела погибших и раненых в больницу в Файзабаде, столице провинции, добавил Камгар.

    Обрушение рудника Афганистан
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    10:42
    В Афганистане при обрушении шахты погибли два человека, пострадали шестеро
    Другие страны
    10:27
    WSJ: Иран сохранил до 2,5 тыс. ракет, что противоречит заявлениям Трампа
    Другие страны
    10:11
    Сирил Ган защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
    Индивидуальные
    10:04
    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Палестину
    Внешняя политика
    09:56
    Эльнур Мамедов прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета министров ОЭС
    Внешняя политика
    09:30
    Лига наций УЕФА: Франция примет Турцию, Испания сыграет с Англией
    Футбол
    09:08
    В США назвали виновника общенационального сбоя в авиасообщении
    Другие страны
    08:58
    В аэропорту Майами столкнулись два самолета
    Другие страны
    08:46
    Президент Филиппин заявил об угрозах для стран АСЕАН из-за ситуации на Ближнем Востоке
    Другие страны
    Лента новостей