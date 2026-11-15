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    Əfqanıstanda qızıl mədənində uçqun olub, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 10:55
    Əfqanıstanda qızıl mədənində uçqun olub, ölənlər və yaralananlar var

    Əfqanıstanın şimalındakı Bədəxşan əyalətində şaxtanın uçması nəticəsində iki nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyinə regional polis nümayəndəsi Ehsanulla Kamqar məlumat verib.

    Bildirilib ki, hadisə Arqancxva rayonunda bir qrup qızıl hasilatçısının mədəndə işlədiyi zaman baş verib.

    Kamqarın sözlərinə görə, əyalət hakimiyyəti yaralıları helikopterlə əyalətin paytaxtı Feyzabad şəhərindəki xəstəxanaya çatdırıb.

    Uçqun Əfqanıstan qızıl mədəni
    В Афганистане при обрушении шахты погибли два человека, пострадали шестеро
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    Əfqanıstanda qızıl mədənində uçqun olub, ölənlər və yaralananlar var
    Digər ölkələr
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