Əfqanıstanda qızıl mədənində uçqun olub, ölənlər və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2026
- 10:55
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Əfqanıstanın şimalındakı Bədəxşan əyalətində şaxtanın uçması nəticəsində iki nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyinə regional polis nümayəndəsi Ehsanulla Kamqar məlumat verib.
Bildirilib ki, hadisə Arqancxva rayonunda bir qrup qızıl hasilatçısının mədəndə işlədiyi zaman baş verib.
Kamqarın sözlərinə görə, əyalət hakimiyyəti yaralıları helikopterlə əyalətin paytaxtı Feyzabad şəhərindəki xəstəxanaya çatdırıb.
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Əfqanıstanda qızıl mədənində uçqun olub, ölənlər və yaralananlar varDigər ölkələr