Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Кабо-Верде проходят президентские выборы на фоне миграционного кризиса

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 11:15
    В Кабо-Верде проходят президентские выборы на фоне миграционного кризиса

    В Кабо-Верде 15 ноября проходят президентские выборы. За пост главы государства борются действующий президент Жозе Мария Невеш и еще пять кандидатов, включая Жоану Розу - первую женщину, претендующую на высший государственный пост в истории страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Одной из главных тем предвыборной кампании стали эмиграция, нехватка рабочих мест и перспективы для молодёжи. В Кабо-Верде проживают около 500 тыс. человек, при этом значительная часть граждан страны находится за рубежом, преимущественно в США и Португалии.

    Невеш, избранный президентом в 2021 году, представляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде. Его соперница Жоана Роза - бывший министр юстиции, кандидат от партии "Движение за демократию".

    Действующий лидер пообещал провести молодежный саммит в случае переизбрания. Его соперница, в свою очередь, выступила за создание условий, которые позволят молодым людям строить будущее на родине и сократить отток населения.

    Голосование должно завершиться в 18:00 по местному времени. Предварительные официальные результаты ожидаются через два-три дня. Если ни один кандидат не получит более 50% голосов, второй тур состоится 29 ноября.

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