Азербайджан поддерживает создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме

Азербайджан, всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование этой проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева лидеру Палестины Махмуду Аббасу.

"Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку братскому палестинскому народу", - отмечается в письме.