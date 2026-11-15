Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан поддерживает создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2026
    • 11:24
    Азербайджан поддерживает создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме
    Ильхам Алиев

    Азербайджан, всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование этой проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Как передает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева лидеру Палестины Махмуду Аббасу.

    "Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку братскому палестинскому народу", - отмечается в письме.

    Ильхам Алиев Махмуд Аббас
    Azərbaycan paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin Dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyir
    Azerbaijan supports establishment of independent State of Palestine with East Jerusalem as its capital
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