Azərbaycan paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin Dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyir
Xarici siyasət
- 15 noyabr, 2026
- 11:08
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Azərbaycan Fələstin məsələsinə münasibətdə hər zaman həmrəylik nümayiş etdirərək bu problemin paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin Dövlətinin yaradılması və BMT-nin müvafiq qətnamə və qərarlarına uyğun olaraq iki dövlət prinsipi əsasında həllini dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu sözlər Prezident İlham Əliyevin Fələstin Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasa ünvanlandığı təbrik məktubunda yer alıb.
"Biz bundan sonra da qardaş Fələstin xalqına humanitar dəstək göstərməyə davam edəcəyik", - deyə Dövlət başçısı əlavə edib.
Азербайджан поддерживает создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме
Azerbaijan supports establishment of independent State of Palestine with East Jerusalem as its capital
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