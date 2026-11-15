İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin Dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2026
    • 11:08
    Azərbaycan paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin Dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyir
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Fələstin məsələsinə münasibətdə hər zaman həmrəylik nümayiş etdirərək bu problemin paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin Dövlətinin yaradılması və BMT-nin müvafiq qətnamə və qərarlarına uyğun olaraq iki dövlət prinsipi əsasında həllini dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözlər Prezident İlham Əliyevin Fələstin Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasa ünvanlandığı təbrik məktubunda yer alıb.

    "Biz bundan sonra da qardaş Fələstin xalqına humanitar dəstək göstərməyə davam edəcəyik", - deyə Dövlət başçısı əlavə edib.

    Fələstin dövləti Azərbaycan İlham Əliyev
    Азербайджан поддерживает создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме
    Azerbaijan supports establishment of independent State of Palestine with East Jerusalem as its capital
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:12
    Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayır
    Region
    12:03
    Aleks Qrimaldo xəstəlik səbəbindən İspaniya millisindən ayrılıb
    Futbol
    12:00
    İran BAEA ilə əməkdaşlıqda dəyişiklik gözləmir
    Region
    11:42
    Foto
    FHN tərəfindən silsilə maarifləndirmə tədbirləri keçirilib
    Daxili siyasət
    11:28
    HƏMAS-ın "Rəfah" briqadasının komandiri öldürülüb
    Digər ölkələr
    11:08
    Azərbaycan paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin Dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyir
    Xarici siyasət
    11:06
    Foto
    Güləş üzrə milli komandaların fizioterapevtləri ilə görüş keçirilib
    Fərdi
    11:03
    Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbası təbrik edib
    Xarici siyasət
    10:55
    Əfqanıstanda qızıl mədənində uçqun olub, ölənlər və yaralananlar var
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti