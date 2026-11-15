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    ЦАХАЛ ликвидировал командира бригады "Рафах" движения ХАМАС

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 10:59
    ЦАХАЛ ликвидировал командира бригады Рафах движения ХАМАС

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ШАБАК ликвидировали командира бригады "Рафах" военного крыла ХАМАС Самира Махмуда Хасана Абу Юниса на юге сектора Газа.

    Как передает Report, об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

    По данным ЦАХАЛ, Юнис занимал должность командира бригады "Рафах" лишь около двух месяцев после ликвидации предыдущего командира Наэля Абу Обейда 15 сентября.

    "Ранее Абу Юнис занимал в этой бригаде ряд должностей, в том числе заместителя командира бригады и командира батальона "Тель-ас-Султан" и "являлся одной из ключевых фигур среди высшего руководства ХАМАС", - отметили в ведомстве.

    В израильской армии заявили, что на своей должности Абу Юнис отдавал приказы готовить и осуществлять теракты против израильских жителей и военнослужащих ЦАХАЛ, кроме того, он занимался восстановлением боевого потенциала бригады и всей организации ХАМАС, которые понесли серьезный ущерб в ходе войны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ликвидация боевиков Сектор Газа
    HƏMAS-ın "Rəfah" briqadasının komandiri öldürülüb
    44 filmi
    44 filmi

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