ЦАХАЛ ликвидировал командира бригады "Рафах" движения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ШАБАК ликвидировали командира бригады "Рафах" военного крыла ХАМАС Самира Махмуда Хасана Абу Юниса на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

По данным ЦАХАЛ, Юнис занимал должность командира бригады "Рафах" лишь около двух месяцев после ликвидации предыдущего командира Наэля Абу Обейда 15 сентября.

"Ранее Абу Юнис занимал в этой бригаде ряд должностей, в том числе заместителя командира бригады и командира батальона "Тель-ас-Султан" и "являлся одной из ключевых фигур среди высшего руководства ХАМАС", - отметили в ведомстве.

В израильской армии заявили, что на своей должности Абу Юнис отдавал приказы готовить и осуществлять теракты против израильских жителей и военнослужащих ЦАХАЛ, кроме того, он занимался восстановлением боевого потенциала бригады и всей организации ХАМАС, которые понесли серьезный ущерб в ходе войны.