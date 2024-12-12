О нас

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 22:23
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

"В холодную и ветреную погоду повышается риск возникновения пожаров, поскольку именно в холодную погоду население больше использует газовые и электрические обогреватели, что приводит к перегрузке электрической сети. Помимо этого, использование неисправных, не соответствующих стандартам или изготовленных кустарным способом обогревателей также может спровоцировать пожар или отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС призывает жителей страны соблюдать осторожность, не оставлять отопительные приборы без присмотра и использовать их в соответствии с инструкциями (рекомендациями) производителей.

"Также рекомендуем лицам, проживающим и путешествующим по горным районам, по возможности не покидать населенные пункты в морозную погоду и метель, при необходимости заранее информировать близких о направлении движения, при поездке на автомобиле обеспечить соответствие технических показателей транспортного средства сезону и достаточный запас топлива, не приближаться к незнакомым местам, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков, избегать мест возможных снежных лавин, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенный пункт до наступления темноты", - говорится в обращении.

В МЧС также рекомендовали гражданам в ветреную погоду держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FHN kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Другие новости из категории

Личный состав Госагентства по охране стратегических объектов почтил память Гейдара Алиева
Личный состав Госагентства по охране стратегических объектов почтил память Гейдара Алиева
12 декабря 2024 г. 18:31
Коллектив Госкомитета посетил Аллею почетного захоронения 
ФотоКоллектив Госкомитета посетил Аллею почетного захоронения 
12 декабря 2024 г. 17:13
Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу почтила память Гейдара Алиева
ФотоГосслужба по мобилизации и призыву на военную службу почтила память Гейдара Алиева
12 декабря 2024 г. 15:35
Завтра в село Баллыджа Ходжалинского района поедет первая группа возвращенцев
Завтра в село Баллыджа Ходжалинского района поедет первая группа возвращенцев
12 декабря 2024 г. 15:29
ЦИК: Кандидатуры на муниципальные выборы уже выдвинули около 3 тыс. человек
ЦИК: Кандидатуры на муниципальные выборы уже выдвинули около 3 тыс. человек
12 декабря 2024 г. 14:46
Сотрудники органов прокуратуры почтили память Гейдара Алиева
ФотоСотрудники органов прокуратуры почтили память Гейдара Алиева
12 декабря 2024 г. 14:11
Руководство Министерства внутренних дел посетило могилу Гейдара Алиева
ФотоРуководство Министерства внутренних дел посетило могилу Гейдара Алиева
12 декабря 2024 г. 13:58
Сотрудники СГБ посетили могилу общенационального лидера
ФотоСотрудники СГБ посетили могилу общенационального лидера
12 декабря 2024 г. 13:57
ОЗА: Возмещение ущерба изгнанным из Армении лицам не может рассматриваться как альтернатива возвращению
ОЗА: Возмещение ущерба изгнанным из Армении лицам не может рассматриваться как альтернатива возвращению
12 декабря 2024 г. 13:21
Граждане Азербайджана посещают могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения
ФотоГраждане Азербайджана посещают могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения
12 декабря 2024 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi