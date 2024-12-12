МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

"В холодную и ветреную погоду повышается риск возникновения пожаров, поскольку именно в холодную погоду население больше использует газовые и электрические обогреватели, что приводит к перегрузке электрической сети. Помимо этого, использование неисправных, не соответствующих стандартам или изготовленных кустарным способом обогревателей также может спровоцировать пожар или отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС призывает жителей страны соблюдать осторожность, не оставлять отопительные приборы без присмотра и использовать их в соответствии с инструкциями (рекомендациями) производителей.

"Также рекомендуем лицам, проживающим и путешествующим по горным районам, по возможности не покидать населенные пункты в морозную погоду и метель, при необходимости заранее информировать близких о направлении движения, при поездке на автомобиле обеспечить соответствие технических показателей транспортного средства сезону и достаточный запас топлива, не приближаться к незнакомым местам, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков, избегать мест возможных снежных лавин, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенный пункт до наступления темноты", - говорится в обращении.

В МЧС также рекомендовали гражданам в ветреную погоду держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.