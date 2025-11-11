Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

    Внутренняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 18:46
    МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

    Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел телефонный разговор с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции.

    Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

    В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию на месте происшествия.

    Министр К.Гейдаров сообщил собеседнику, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы МЧС мобилизованы и готовы немедленно присоединиться к поисково-спасательной операции на месте авиакатастрофы и оказать всевозможную поддержку.

    Г.Геладзе поблагодарил главу МЧС Азербайджана и подчеркнул, что грузинская сторона обратится за помощью в случае необходимости.

    Отмечается, что ведомства продолжают поддерживать контакты в связи с данной ситуацией.

