МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров провел телефонный разговор с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию на месте происшествия.

Министр К.Гейдаров сообщил собеседнику, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы МЧС мобилизованы и готовы немедленно присоединиться к поисково-спасательной операции на месте авиакатастрофы и оказать всевозможную поддержку.

Г.Геладзе поблагодарил главу МЧС Азербайджана и подчеркнул, что грузинская сторона обратится за помощью в случае необходимости.

Отмечается, что ведомства продолжают поддерживать контакты в связи с данной ситуацией.