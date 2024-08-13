Мазахир Панахов встретился с делегацией СНГ

13 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) Нурланом Сейтимовым, находящейся с визитом в Азер

13 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) Нурланом Сейтимовым, находящейся с визитом в Азербайджане для наблюдения за предстоящими внеочередными парламентским выборами.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

В ходе встречи М.Панахов подчеркнул, что возглавляемый им высший избирательный орган открыт для сотрудничества с международными организациями.

Н.Сейтимов сообщил, что долгосрочные наблюдатели от СНГ уже приступили к своей деятельности и внимательно следят за процессом подготовки к выборам в Баку и регионах. Он также выразил уверенность в том, что выборы в Милли Меджлис пройдут свободно, справедливо и прозрачно в соответствии с требованиями законодательства.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.