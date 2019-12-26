Председатель ЦИК Азербайджана ответил на обращение партии "Мусават"

Партия "Мусават" обратилась в Центризбирком (ЦИК) по поводу недостаточности подписных листов, выданных кандидатам для сбора подписей.

Как сообщает Report, обращение было рассмотрено на сегодняшнем заседании ЦИК.

Руководитель Аппарата партии "Мусават", полномочный представитель партии по парламентским выборам Гюльага Асланлы довел вопрос до внимания председателя ЦИК Мазахира Панахова и попросил обратиться в окружные избирательные комиссии по данному вопросу.

Г.Асланлы заявил о выдаче на данный момент кандидатам 10 листов для сбора подписей: "Попросившим 11-ый лист говорят, что выдавать более 10 подписных листов не разрешается. Если их не выдают мне, значит, другим вообще не удастся их получить. Прошу Вас прокомментировать данный вопрос".

М.Панахов отметил, что каких-либо ограничений в выдаче подписных листов нет: "В случае, если подписные листы не были испорчены умышленно, каких-либо проблем в выдаче дополнительных подписных листов для сбора подписей нет".