Мазахир Панахов: ЦИК полностью готов к внеочередным парламентским выборам

"Центральная избирательная комиссия полностью готова к выборам и обеспечит гармоничный переход от муниципальных выборов к внеочередным парламентским выборам".

Как передает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в эфире AzTV.

По его словам процесс подготовки к внеочередным выборам в парламент уже стартовал 6 декабря.

"Могут обращаться граждане, желающие избраться в качестве депутатов в парламент. Процесс парламентских выборов охватывает 125 избирательных округов", - отметил глава ЦИК.