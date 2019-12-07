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Мазахир Панахов: ЦИК полностью готов к внеочередным парламентским выборам

​Мазахир Панахов: ЦИК полностью готов к внеочередным парламентским выб

"Центральная избирательная комиссия полностью готова к выборам и обеспечит гармоничный переход от муниципальных выборов к внеочередным парламентским выборам".

Как передает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в эфире AzTV.

По его словам процесс подготовки к внеочередным выборам в парламент уже стартовал 6 декабря.

"Могут обращаться граждане, желающие избраться в качестве депутатов в парламент. Процесс парламентских выборов охватывает 125 избирательных округов", - отметил глава ЦИК.

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