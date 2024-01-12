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Мазахир Панахов: ЦИК ожидает участия до 50 тыс. наблюдателей в предстоящих выборах

Мазахир Панахов: ЦИК ожидает участия до 50 тыс. наблюдателей в предстоящих выборах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ожидает участия до 50 тысяч наблюдателей в предстоящих внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
12 января 2024 г. 10:46
Мазахир Панахов: ЦИК ожидает участия до 50 тыс. наблюдателей в предстоящих выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ожидает участия до 50 тыс. наблюдателей в предстоящих внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом глава ЦИК Мазахир Панахов заявил, выступая на круглом столе на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Председатель ЦИК отметил, что мониторинг за выборами в Азербайджане будут проводить как местные, так и иностранные наблюдатели, в том числе из различных организаций.

"На данный момент зарегистрировано около 20 тыс. наблюдателей. Ожидаем, что до выборов их число приблизится к 50 тыс.", - сказал Панахов.

Панахов добавил, что международные организации подтвердили значительный прогресс Азербайджана в избирательном процессе.

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Версия на английском языке Mazahir Panahov: Number of observers will reach 50,000 before election
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "Seçkiyə qədər müşahidəçilərin sayı 50 minə çatacaq"

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