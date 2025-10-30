Мать шехида Джамиля Рагимова: Теперь я могу умереть спокойно

Мать шехида Джамиля Рагимова, останки которого были захоронены сегодня в Ширване после 33 лет поисков, рассказала, что наконец-то обрела покой.

Пери Рагимова сказала аранскому бюро Report, что все эти годы ждала вести о сыне.

"33 года я ждала возвращения своего Джамиля. Наконец он рядом со мной - теперь я могу умереть спокойно. Теперь я могу приходить на могилу своего сына", - сказала она.

Джамиль Низами оглу Рагимов родился в 1969 году в селе Джанган Сабирабадского района. Он пропал без вести во время боев за Шушу 8 мая 1992 года.