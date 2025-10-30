Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Мать шехида Джамиля Рагимова: Теперь я могу умереть спокойно

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 18:29
    Мать шехида Джамиля Рагимова: Теперь я могу умереть спокойно

    Мать шехида Джамиля Рагимова, останки которого были захоронены сегодня в Ширване после 33 лет поисков, рассказала, что наконец-то обрела покой.

    Пери Рагимова сказала аранскому бюро Report, что все эти годы ждала вести о сыне.

    "33 года я ждала возвращения своего Джамиля. Наконец он рядом со мной - теперь я могу умереть спокойно. Теперь я могу приходить на могилу своего сына", - сказала она.

    Джамиль Низами оглу Рагимов родился в 1969 году в селе Джанган Сабирабадского района. Он пропал без вести во время боев за Шушу 8 мая 1992 года.

    шехид Первая Карабахская война
    Dəfn olunan itkin-şəhidin anası: İndi rahat ölə bilərəm

