Мать шехида Джамиля Рагимова: Теперь я могу умереть спокойно
Внутренняя политика
- 30 октября, 2025
- 18:29
Мать шехида Джамиля Рагимова, останки которого были захоронены сегодня в Ширване после 33 лет поисков, рассказала, что наконец-то обрела покой.
Пери Рагимова сказала аранскому бюро Report, что все эти годы ждала вести о сыне.
"33 года я ждала возвращения своего Джамиля. Наконец он рядом со мной - теперь я могу умереть спокойно. Теперь я могу приходить на могилу своего сына", - сказала она.
Джамиль Низами оглу Рагимов родился в 1969 году в селе Джанган Сабирабадского района. Он пропал без вести во время боев за Шушу 8 мая 1992 года.
Последние новости
19:26
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизацииВ регионе
19:20
Зеленский и Файон обсудили сотрудничество в рамках программы PURLВ регионе
19:16
ЕС отмечает 40 лет Шенгена бесплатными билетами для молодежиДругие страны
19:06
Фото
Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в АктауИндивидуальные
19:06
ХАМАС вернул останки двух израильских пленных - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:00
Фото
В селе Хыдырлы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию ПобедыЭкология
18:55
Фото
Глава МИД Германии в Дамаске заявил о готовности страны участвовать в восстановлении СирииДругие страны
18:53
Фото
НАТО и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере разминированияВнешняя политика
18:50