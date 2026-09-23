Мартин Райан помилован

Мартин Райан, обвиняемый в шпионаже в пользу Франции, помилован.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Отметим, что гражданин Франции Райан Мартин Ричард приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта 2026 года был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Мартин Райан осуществлял шпионскую деятельность по следующим направлениям: получение информации о производимых в Азербайджанской Республике вооружениях и боеприпасах, комплектовании Азербайджанской армии в период 44-дневной Отечественной войны 2020 года, лицах, проходящих военную службу в Вооруженных силах Азербайджана или уволенных в запас, которых можно было привлечь к сотрудничеству, лицах, получивших образование на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах, действующих в Азербайджане, возможностях организации тайных денежных переводов из Азербайджана в другие страны по поручению французской спецслужбы, отношениях и связях между Азербайджаном и Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали, странами Центральной Азии и другими государствами, планах военного сотрудничества, а также о вооружениях и боеприпасах, импортируемых в Азербайджан.

Он был арестован СГБ 4 декабря 2023 года. В отношении Мартина Райана, являвшегося генеральным директором ООО Merkorama, было выдвинуто обвинение в шпионаже. Согласно обвинению, Мартин Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые привлекли его к секретному сотрудничеству, а впоследствии были объявлены персонами нон грата и выдворены из Баку.

По этому уголовному делу Мартину Райану было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, а гражданину Азербайджана Азаду Мамедли - по статье 274 (государственная измена) УК АР.