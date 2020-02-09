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Мандаты завоевали 69 кандидатов от правящей партии "Ени Азербайджан"

Мандаты завоевали 69 кандидатов от правящей ПЕА

Американская организация "Artur J.Finkelstein and Associates" объявила результаты "exit-poll", проведенного в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, вице-президент организации Джордж Бернбаун отметил, что это 5-ый проводимый их организацией "exit-poll" в Азербайджане. 

По его словам, опрос был проведен в 1 053 избирательных участках. 

По результатам опроса, правящая партия "Ени Азербайджан" завоевала в парламенте 69 мест, а 41 избранный депутат - независимые кандидаты. 

"Exit-poll" провели в 118 избирательных округах, за исключением 7 округов в Нахчыване. 

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