Мандаты завоевали 69 кандидатов от правящей партии "Ени Азербайджан"

Американская организация "Artur J.Finkelstein and Associates" объявила результаты "exit-poll", проведенного в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, вице-президент организации Джордж Бернбаун отметил, что это 5-ый проводимый их организацией "exit-poll" в Азербайджане.

По его словам, опрос был проведен в 1 053 избирательных участках.

По результатам опроса, правящая партия "Ени Азербайджан" завоевала в парламенте 69 мест, а 41 избранный депутат - независимые кандидаты.

"Exit-poll" провели в 118 избирательных округах, за исключением 7 округов в Нахчыване.