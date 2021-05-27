Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО

Независимость АДР была провозглашена 28 мая 1918 года в Тифлисе

Первая весточка о визите в Грузию основоположника Азербайджанской Демократической республики (АДР), видного государственного и общественного деятеля, политика и публициста Мамед Эмина Расулзаде, датируемая 1915 годом, хранится в архиве Национальной парламентской библиотеки соседней страны.

По сообщению грузинского бюро Report, заметка появилась на страницах 13-го номера еженедельного журнала "Театр и жизнь" от 29 марта 1915 года.

Заметка, опубликованная на 8-й странице издания, сопровождалась фотографиями М.Э.Расулзаде, Алимардан бека Топчибашева и Ровшана Эфендиева в Тифлисе. В публикации отмечалось: "Татары, выступившие с речью на похоронах Акакия Церетели, проходивших 8 февраля на Иреванской площади (нынешняя площадь Свободы в Тбилиси). Редактор татароязычной газеты "Игбал” Мамед Эмин Расулзаде произнес речь на татарском языке, член Думы первого созыва Алимардан бек Топчибашев - на русском, учитель Ровшан бек Эфендиев - на татарском".

В своем выступлении на похоронах Церетели Мамед Эмин Расулзаде произнес: "О великий поэт, великий сын благородной нации, ты воспевал единство и любовь! Твой дух бессмертен!" (Насиман Ягублу "Энциклопедия Мамед Эмина Расулзаде", 2013 год).

В Центральной библиотеке Грузии также сохранились архивные фотографии, на которых запечатлена церемония похорон.

A.Церетели был одним из основоположников грузино-азербайджанских литературных связей. Его перу принадлежит перевод на грузинский язык произведения основоположника азербайджанской драматургии Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Ленкоранского ханства".

Таким образом, участие азербайджанской делегации на похоронах великого грузинского поэта явилось данью безмерного уважения к его памяти.

Согласно историческим источникам, Р.Эфендиев родился 31 декабря 1884 года в Шеки, в 1904 году устроился на работу в начальной школе. С 1908 года продолжил преподавательскую деятельность в Тифлисе. Он принимал деятельное участие в благотворительной деятельности, содействовал созданию дома для сирот в Тифлисе, под сводами которого собрали тюркских детей из христианских домов. Р.Эфендиев был членом Исполнительного комитета Тифлисского мусульманского национального комитета, а также Кавказского военного совета.

Завтра исполняется 103-я годовщина создания Азербайджанской Народной Республики. Независимость АДР была провозглашена 28 мая 1918 года в Тифлисе.