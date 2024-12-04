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Максимальная температура воздуха в Азербайджане в ноябре составила 26,4 градуса

Максимальная температура воздуха в Азербайджане в ноябре составила 26,4 градуса В ноябре в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха по сравнению с климатической нормой 17 дней была выше нормы, а средняя месячная температура составила 11,4 градуса тепла.
Внутренняя политика
4 декабря 2024 г. 19:17
Максимальная температура воздуха в Азербайджане в ноябре составила 26,4 градуса

В ноябре в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха по сравнению с климатической нормой 17 дней была выше нормы, а средняя месячная температура составила 11,4 градуса тепла.

Об этом Report сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, максимальная температура в прошлом месяце была зафиксирована 22 ноября, составив 26,4 градуса в Бейлаганском районе, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 24,5 градуса тепла. Минимальная температура по стране была зафиксирована 28 ноября на Шахдаге - 13,9 градуса мороза, а в Баку и на Абшеронском полуострове 7 ноября - 3,5 градуса тепла.

По словам главы службы, в ноябре в регионах 19 дней наблюдались осадки. Наибольшее количество осадков выпало в Лянкяран-Астаринской зоне - 174% месячной нормы, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 144% месячной нормы.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay ən çox yağıntı Lənkəran-Astara zonasına, Bakı və Abşeron yarımadasına düşüb

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