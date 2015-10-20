Мадат Гулиев назначен первым заместителем министра национальной безопасности Азербайджана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мадата Гулиева первым заместителем министра национальной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Мадат Газанфар оглу Гулиев назначен первым заместителем министра национальной безопасности Азербайджана.

М.Гулиев родился в 1958 году в Гяндже. В 1980 году он окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, в 1997 году - Полицейскую академию министерства внутренних дел. В 1980-1982 гг. проходил действительную военную службу в рядах Вооруженных сил. С 1983 года служил в органах внутренних дел.

Он нес службу в органах по борьбе с организованной преступностью. В 1994-1995 гг. М.Гулиев работал на должности начальника Евлахско-газахского регионального отдела Управления по борьбе с организованной преступностью МВД, в 1996-2001 гг. - замначальником Управления по борьбе с организованной преступностью МВД, в 2001-2002 гг. - начальником того же управления, в 2002-2004 гг. был начальником Центрального Бюро Интерпола в Азербайджане, в 2006-2010 гг. - начальником Главного охранного управления МВД.

За особое отличие в борьбе с преступностью указом №424 президента Азербайджанской Республики от 26 декабря 1995 года был удостоен высшей государственной премии, звания Национальный герой Азербайджана. Он удостоен наград за особые заслуги в беспощадной борьбе с преступностью в охране конституционного государственного строя Азербайджанской Республики, участии в задержании и обезвреживании находящихся в международном розыске рецидивистов, борьбе с транснациональной преступностью.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики №866 от 30.06.2005 ему было присвоено звание генерал-майора полиции. В феврале 2011 года назначен заместителем министра юстиции, начальником пенитенциарной службы.

Женат, имеет двоих детей.