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    Лютфи Заде поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

    Я всегда с большим интересом наблюдал за Вашей деятельностью© President.az

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Всемирно известный азербайджанский ученый, профессор Калифорнийского университета США, директор Берклиевской инициативы по гибким вычислениям Лютфи Заде направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Многоуважаемая Мехрибан Алиева.

    Поздравляю Вас с назначением первым вице-президентом Азербайджана. Я действительно рад Вашему назначению, потому что за последние 15 лет Вы неустанно трудились для достижения мира и обеспечения прав человека в Азербайджане и мире.

    Я всегда с большим интересом наблюдал за Вашей деятельностью. Выражаю Вам признательность за прилагаемые Вами усилия для развития и благосостояния Азербайджана и очень счастлив этим.

    С уверенностью могу сказать, что за время пребывания на посту президента Фонда Гейдара Алиева, депутата парламента Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Вы своим всесторонним вкладом в гуманитарные и социальные проекты завоевали любовь и уважение миллионов людей как в Азербайджане, так и в мире.

    Я высоко оцениваю Ваши грандиозные усилия по налаживанию социальных и политических связей между Азербайджаном и зарубежными странами и Ваше лидерство в проведении международных мероприятий в мировом масштабе. Уверен, что на новом посту Вы добьетесь больших успехов во всех делах.

    Желаю Вам больших успехов и уверен, что все Ваши усилия будут способствовать всестороннему развитию Азербайджана.

    Азербайджан – моя Родина. Я всегда думаю об успешном будущем Азербайджана и каждый шаг, предпринятый в этом направлении, будет меня радовать".

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