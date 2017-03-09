Лютфи Заде поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Всемирно известный азербайджанский ученый, профессор Калифорнийского университета США, директор Берклиевской инициативы по гибким вычислениям Лютфи Заде направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Многоуважаемая Мехрибан Алиева.

Поздравляю Вас с назначением первым вице-президентом Азербайджана. Я действительно рад Вашему назначению, потому что за последние 15 лет Вы неустанно трудились для достижения мира и обеспечения прав человека в Азербайджане и мире.

Я всегда с большим интересом наблюдал за Вашей деятельностью. Выражаю Вам признательность за прилагаемые Вами усилия для развития и благосостояния Азербайджана и очень счастлив этим.

С уверенностью могу сказать, что за время пребывания на посту президента Фонда Гейдара Алиева, депутата парламента Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Вы своим всесторонним вкладом в гуманитарные и социальные проекты завоевали любовь и уважение миллионов людей как в Азербайджане, так и в мире.

Я высоко оцениваю Ваши грандиозные усилия по налаживанию социальных и политических связей между Азербайджаном и зарубежными странами и Ваше лидерство в проведении международных мероприятий в мировом масштабе. Уверен, что на новом посту Вы добьетесь больших успехов во всех делах.

Желаю Вам больших успехов и уверен, что все Ваши усилия будут способствовать всестороннему развитию Азербайджана.

Азербайджан – моя Родина. Я всегда думаю об успешном будущем Азербайджана и каждый шаг, предпринятый в этом направлении, будет меня радовать".