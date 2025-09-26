Личный состав МВД посетил парк Победы в связи с Днем памяти

Личный состав Министерства внутренних дел посетил парк Подебы в связи с Днем памяти.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МВД.

Состав почтил память героических сынов Родины, ставших шехидами в боях за защиту, восстановление территориальной целостности Республики и освобождение наших земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Также они возложили цветы к мемориальному камню.