Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Личный состав МВД посетил парк Победы в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 14:51
    Личный состав МВД посетил парк Победы в связи с Днем памяти

    Личный состав Министерства внутренних дел посетил парк Подебы в связи с Днем памяти.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на МВД.

    Состав почтил память героических сынов Родины, ставших шехидами в боях за защиту, восстановление территориальной целостности Республики и освобождение наших земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны.

    Также они возложили цветы к мемориальному камню.

    Личный состав МВД посетил парк Победы в связи с Днем памяти

    МВД Парк победы День памяти
    Видео
    DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edib

    Последние новости

    16:11

    "Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против Пашиняна

    В регионе
    16:06
    Фото

    В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

    Наука и образование
    15:59

    В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

    Kультурная политика
    15:58

    Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборов

    В регионе
    15:58
    Фото

    В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"

    Внешняя политика
    15:54

    В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвы

    Другие страны
    15:52

    Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаются

    Другие страны
    15:50

    АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный сектор

    Инфраструктура
    15:50

    Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании

    Другие страны
    Лента новостей