Личный состав МВД посетил парк Победы в связи с Днем памяти
Внутренняя политика
- 26 сентября, 2025
- 14:51
Личный состав Министерства внутренних дел посетил парк Подебы в связи с Днем памяти.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МВД.
Состав почтил память героических сынов Родины, ставших шехидами в боях за защиту, восстановление территориальной целостности Республики и освобождение наших земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Также они возложили цветы к мемориальному камню.
Личный состав МВД посетил парк Победы в связи с Днем памяти
Последние новости
16:11
"Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против ПашинянаВ регионе
16:06
Фото
В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войныНаука и образование
15:59
В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусствоKультурная политика
15:58
Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборовВ регионе
15:58
Фото
В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"Внешняя политика
15:54
В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвыДругие страны
15:52
Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаютсяДругие страны
15:50
АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный секторИнфраструктура
15:50