Обвиняемые в убийстве директора комбината "Bakı Taxıl Terminalı" подали апелляционную жалобу

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обвиняемые в убийстве директора комбината "Bakı Taxıl Terminalı" Галиба Багирова Этирам Гасанов, Махнура Гусейнова и Мубариз Алиев подали апелляционную жалобу из вынесенного в их отношении приговора.

Об этом Report заявила адвокат М.Гусейновой Гюнай Гаджиева.

По ее словам, апелляционную жалобу представили в Бакинский апелляционный суд. Дело будет рассмотрено в ближайшие дни.

Отметим, что 8 января этого года в жилом массиве "Баглар" в поселке Говсан Сураханского района было обнаружено тело директора комбината "Bakı Taxıl Terminalı" Галиба Багирова. На теле были обнаружены следы насилия.

Было установлено, что в тот день в 7 часов утра обвиняемые приехали на дачу Галиба Багирова, и, нанеся ему множество ранений, задушили.

Затем они украли из дома 300 манатов, 30 евро, 10 долларов, 10 000 белорусских рублей, куртку и кепку убитого, мобильный телефон, планшет и скрылись с места преступления.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, каждый из них приговорен к 20-ти годам тюрьмы.