    Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

    Внутренняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 17:50
    Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в поселке Гобустан Гарадагского района.

    Как сообщает Report, общая площадь новой зоны отдыха, расположенной на 60-м километре магистрали Баку-Газах, напротив жилых домов, составляет 10 тыс. 350 квадратных метров.

    В рамках открытия была организована акция по посадке деревьев. Лейла Алиева и волонтеры IDEA высадили кипарисы в различных частях парка.

    Затем Лейла Алиева подарила детям в парке различные игрушки и сфотографировалась с ними на память.

    Фото
