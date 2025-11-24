Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге
Внутренняя политика
- 24 ноября, 2025
- 17:50
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в поселке Гобустан Гарадагского района.
Как сообщает Report, общая площадь новой зоны отдыха, расположенной на 60-м километре магистрали Баку-Газах, напротив жилых домов, составляет 10 тыс. 350 квадратных метров.
В рамках открытия была организована акция по посадке деревьев. Лейла Алиева и волонтеры IDEA высадили кипарисы в различных частях парка.
Затем Лейла Алиева подарила детям в парке различные игрушки и сфотографировалась с ними на память.
