Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в поселке Гобустан Гарадагского района.

Как сообщает Report, общая площадь новой зоны отдыха, расположенной на 60-м километре магистрали Баку-Газах, напротив жилых домов, составляет 10 тыс. 350 квадратных метров.

В рамках открытия была организована акция по посадке деревьев. Лейла Алиева и волонтеры IDEA высадили кипарисы в различных частях парка.

Затем Лейла Алиева подарила детям в парке различные игрушки и сфотографировалась с ними на память.