    Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем"

    Внутренняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 23:11
    Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля Нефтяной бум улыбается всем

    В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялось открытие фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем", посвященного 90-летию выдающегося писателя, драматурга и сценариста Максуда Ибрагимбекова.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

    Открывая фестиваль, директор Центра Анна Ибрагимбекова поприветствовала гостей и выразила благодарность всем, кто поддержал реализацию проекта и принял участие в его подготовке.

    Куратор Нигяр Рзаева, представив концепцию и художественную линию программы, отметила, что фестиваль объединяет театр, литературу, кино, визуальное искусство и современную мысль, создавая живой культурный диалог между прошлым и настоящим.

    Говоря о названии фестиваля, куратор подчеркнула, что оно отсылает к одноименной пьесе Максуда Ибрагимбекова, в которой показан момент, когда человек стоит на пороге большого прорыва.

    "Герой чувствует растерянность - он не знает, куда ведет его новый этап. Сегодня и мы живем в собственном "буме": технологическом, стремительном, тревожном. Меняются эпохи, но неизменным остается внутренний мир человека - его стресс, поиски и главные ценности", - отметила Н. Рзаева.

    Фестиваль создает многожанровое пространство, вдохновленное творческим наследием автора, и заново открывает художественный потенциал его произведений. Пьеса "Нефтяной бум улыбается всем", написанная в 1960-е годы, поднимает универсальные темы выбора, ответственности и судьбы - вопросы, которые остаются актуальными и в XXI веке.

    Мероприятие продолжилось художественной частью, в рамках которой Заслуженный артист Азербайджанской Республики Фирдоуси Атакишиев представил мини-чтение рассказа Максуда Ибрагимбекова "Наша с Тимкой нефть".

    Под занавес церемонии известный российский журналист Михаил Гусман поделился теплыми и глубокими воспоминаниями о своем друге - Максуде Ибрагимбекове. Он подчеркнул, что возможность знать и общаться с Максудом была для него "подарком судьбы" и бесценным жизненным опытом.

    М. Гусман отметил, что принадлежит к тому поколению, которое помнит Ибрагимбекова не только как выдающегося писателя и драматурга, но и удивительно живого, молодого, энергичного человека с редкой внутренней силой и яркой энергетикой.

    По его мнению, Максуд Ибрагимбеков навсегда останется одним из лучших сынов Азербайджана - личностью, безгранично любившей свою страну и народ, преданной родной земле "каждой клеточкой своей души".

    Отметим, что деятельность Центра творчества Максуда Ибрагимбекова направлена на сохранение наследия писателя и поддержку новых культурных инициатив. Фестиваль продолжает эту миссию, объединяя прошлое и настоящее, расширяя пространство для диалога между поколениями и возвращая внимание к идеям автора, которые и сегодня не утратили своей значимости.

