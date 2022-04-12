Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного благоустроенного двора

12 апреля в рамках проекта "Наш двор" Общественного объединения IDEA по благоустройству дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной двор.

12 апреля в рамках проекта "Наш двор" Общественного объединения IDEA по благоустройству дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной двор.

Как сообщает Report, в открытии двора и акции по посадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор охватывает три многоэтажных жилых дома с проживанием 1 300 человек по адресам: Хатаинский район, улица Рагиба Мамедова, 24, 26 и улица Ашуга Алескера, 2.

Главная цель проекта "Наш двор" заключается в благоустройстве и создании экологически чистых дворов, восстановлении озеленения, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий жизни для жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрено удобное передвижение людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, созданы условия для отдыха на открытом воздухе лиц всех возрастных категорий, установлены многочисленные беседки и скамейки, мусорные бачки.

Для эффективного досуга молодежи и привития им рефлекса систематического занятия спортом на территории построены площадки для минифутбола, баскетбола с искусственным покрытием, шахмат, детская развлекательная площадка, установлены различные спортивные сооружения, проложена велосипедная дорожка.

С учетом пожеланий и интересов жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, заново проложены газовые, водопроводные и отопительные линии.

Наряду с восстановлением существующих растений на территории двора, посажено до 500 различных деревьев и кустов, заложена полоса озеленения на участке площадью 2 500 квадратных метров.

Для обеспечения безопасности жителей на территории установлены камеры наблюдения.