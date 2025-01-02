Лейла Алиева поделилась семейными фото из Шахдага

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась семейными фотографиями из туристического комплекса "Шахдаг".

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась семейными фотографиями из туристического комплекса "Шахдаг".

Как сообщает Report, фото размещены в аккаунте Лейлы Алиевой в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ходом работ, проведенных в строящемся на территории туристического комплекса "Шахдаг" отеле Lakeside, и строительством здания "Лыжного клуба" Комплекса лыжного стадиона.