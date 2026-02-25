Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили школу-интернат и центр STEAM в Губе

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 09:11
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили школу-интернат и центр STEAM в Губе

    24 февраля Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Губинский район.

    Как сообщает Report, в ходе поездки Лейла Алиева и Алена Алиева посетили общеобразовательную школу-интернат общего типа и центр STEAM в Губе.

    Сначала они побывали в общеобразовательной школе-интернате общего назначения города Губа, где обучаются 114 школьников - 79 мальчиков и 35 девочек. Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-интернате, тепло пообщались с детьми, понаблюдали за учебным процессом, сделали фотографии и вручили учащимся школьные принадлежности. В школе также была представлена культурная программа, подготовленная учащимися: прозвучали стихи, были исполнены песни.

    Затем был посещен губинский центр STEAM. В ходе ознакомления с центром упоминалось, что по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой с 2019 года в школах Азербайджана началось широкое применение проекта STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Отмечалось, что центр STEAM в Губе функционирует с 2021 года и предназначен для всех возрастных групп. Лейла Алиева и Алена Алиева подробно ознакомились с созданными в центре условиями, тепло пообщались с учащимися и поинтересовались практическим применением обретенных ими знаний и навыков.

    В заключение были сделаны памятные фотографии с детьми и коллективом школы.

