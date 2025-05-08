Кямран Алиев: Роль Гейдара Алиева как основателя азербайджанской государственности неоценима

Роль общенационального лидера Гейдара Алиева как основателя азербайджанской государственности и конституционного строя неоценима.

Роль общенационального лидера Гейдара Алиева как основателя азербайджанской государственности и конституционного строя неоценима.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на мероприятии, приуроченном ко 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и открытию нового корпуса административного здания Прокуратуры города Баку.

По его словам, под руководством великого лидера Гейдара Алиева Азербайджан сохранил свою независимость и укрепил основы правового государства, а под руководством президента Ильхама Алиева был полностью обеспечен государственный суверенитет и восстановлена территориальная целостность страны.

Генпрокурор также коснулся работ, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в направлении развития и модернизации правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что современные условия нового корпуса будут способствовать еще более эффективной и продуктивной деятельности Прокуратуры города Баку.