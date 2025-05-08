О нас

Кямран Алиев: Роль Гейдара Алиева как основателя азербайджанской государственности неоценима

Кямран Алиев: Роль Гейдара Алиева как основателя азербайджанской государственности неоценима Роль общенационального лидера Гейдара Алиева как основателя азербайджанской государственности и конституционного строя неоценима.
Внутренняя политика
8 мая 2025 г. 10:12
Кямран Алиев: Роль Гейдара Алиева как основателя азербайджанской государственности неоценима

Роль общенационального лидера Гейдара Алиева как основателя азербайджанской государственности и конституционного строя неоценима.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на мероприятии, приуроченном ко 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и открытию нового корпуса административного здания Прокуратуры города Баку.

По его словам, под руководством великого лидера Гейдара Алиева Азербайджан сохранил свою независимость и укрепил основы правового государства, а под руководством президента Ильхама Алиева был полностью обеспечен государственный суверенитет и восстановлена территориальная целостность страны.

Генпрокурор также коснулся работ, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в направлении развития и модернизации правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что современные условия нового корпуса будут способствовать еще более эффективной и продуктивной деятельности Прокуратуры города Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi və konstitusiya quruculuğunun banisi kimi rolu əvəzsizdir

Другие новости из категории

Эльдар Азизов: Работы на освобожденных территориях ведутся ускоренными темпами
Эльдар Азизов: Работы на освобожденных территориях ведутся ускоренными темпами
8 мая 2025 г. 10:28
Генпрокурор: Принятая в 1995 году Конституция создала правовые основы независимой государственности
Генпрокурор: Принятая в 1995 году Конституция создала правовые основы независимой государственности
8 мая 2025 г. 10:06
В Карабахском университете прошла конференция, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Карабахском университете прошла конференция, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева
7 мая 2025 г. 18:56
Кибератаки против Global Media Group носили систематический и целенаправленный характер
Кибератаки против Global Media Group носили систематический и целенаправленный характер
7 мая 2025 г. 13:46
В Баку прошел семинар для пресс-секретарей госструктур Узбекистана
ФотоВ Баку прошел семинар для пресс-секретарей госструктур Узбекистана
7 мая 2025 г. 13:32
Жители поселка Баладжары обратились к ИВ Баку с просьбой выделить участок для нового кладбища
ФотоЖители поселка Баладжары обратились к ИВ Баку с просьбой выделить участок для нового кладбища
7 мая 2025 г. 11:30
Около 20 граждан Азербайджана накануне вернулись из Германии в рамках реадмиссии
Около 20 граждан Азербайджана накануне вернулись из Германии в рамках реадмиссии
7 мая 2025 г. 09:47
В Сумгайытском региональном центре МЧС отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева
В Сумгайытском региональном центре МЧС отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева
6 мая 2025 г. 19:15
​​​​​​​Назначены председатели и заместители председателя ряда судов
​​​​​​​Назначены председатели и заместители председателя ряда судов
6 мая 2025 г. 16:28
Потерпевший на суде по делу Варданяна: Меня ранил армянский снайпер
Потерпевший на суде по делу Варданяна: Меня ранил армянский снайпер
6 мая 2025 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi