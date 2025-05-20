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Кямран Алиев провел двусторонние встречи с делегациями трех стран

Кямран Алиев провел двусторонние встречи с делегациями трех стран Кямран Алиев провел двусторонние встречи с делегациями трех стран
Внутренняя политика
20 мая 2025 г. 14:42
Кямран Алиев провел двусторонние встречи с делегациями трех стран

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел двусторонние встречи с делегациями, представляющими правоохранительные органы трех стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, встречи прошли с директором Генеральной инспекции сил безопасности Чехии Витом Хендрихом, комиссаром Комиссии по расследованию злоупотреблений властью Непаля Хари Пауделем и председателем органа административного контроля Ливии Абдуллой Кадирбохом.

В ходе встреч генпрокурор подробно рассказал о реформах в Азербайджане, институциональной деятельности органов прокуратуры, особенно в сфере борьбы с коррупцией, применяемых инновационных механизмах управления, а также об инициативах международного партнерства.

Он подчеркнул, что GlobE Network является важной международной платформой в борьбе с транснациональной коррупцией, и выразил заинтересованность Азербайджана в более активном участии в рамках данного сотрудничества.

Также обсуждены вопросы укрепления взаимного обмена опытом и информацией, развития прямых связей между правоохранительными органами и возможностей углубления будущего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev üç ölkənin nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib

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