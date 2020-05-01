Кямран Алиев назначен генпрокурором Азербайджана

Назначен новый генеральный прокурор Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева генеральным прокурором Азербайджана назначен Кямран Байрам оглу Алиев.
До этого назначения Кямран Алиев занимал должность заместителя генпрокурора - начальника Управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики.
Кямран Алиев родился 18 ноября 1965 года в Балакенском районе Азербайджана.
Хорошо знает русский и английский языки.
Женат, двое детей.