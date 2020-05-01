Наверх

Кямран Алиев назначен генпрокурором Азербайджана

Кямран Алиев назначен на должность генпрокурора Азербайджана

© Report

Назначен новый генеральный прокурор Азербайджана. 

Как сообщает Report, соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева генеральным прокурором Азербайджана назначен Кямран Байрам оглу Алиев. 

До этого назначения Кямран Алиев занимал должность заместителя генпрокурора - начальника Управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики.

Кямран Алиев родился 18 ноября 1965 года в Балакенском районе Азербайджана.

Хорошо знает русский и английский языки. 

Женат, двое детей. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!