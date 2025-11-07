Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Культурная общественность Азербайджана поздравила президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 17:17
    Культурная общественность Азербайджана поздравила президента Ильхама Алиева

    Культурная общественность Азербайджана направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев День Победы
    Azərbaycan mədəni ictimaiyyəti Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

