Культурная общественность Азербайджана поздравила президента Ильхама Алиева
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2025
- 17:17
Культурная общественность Азербайджана направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 5-й годовщины Дня Победы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
